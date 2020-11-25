Петербургские депутаты обсудили проект закона о кальянных

В среду, 25 ноября, в Петербурге началось очередное заседание Законодательного Собрания. Депутаты обсудили законопроект, который направлен на расширение полномочий города по регулированию деятельности кальянных.

За проголосовали 42 депутата. Авторами законопроекта выступили Юрий Бочков, Сергей Соловьев, Алексей Цивилев, Денис Четырбок.

Отметим, с 30 октября в России действует федеральный закон о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах. Таким образом, кальянные на текущий момент отделены от других мест общественного питания.

Депутаты предлагают ввести особые требования к «дымным» заведениям, которые создают в домах серьезный дискомфорт для жильцов. Так же есть вопросы к пожарной безопасности. Кроме того, парламентарии напомнили, что в федеральном законодательстве уже предусмотрены штрафы за нарушения.

Сейчас в Петербурге работает порядка 450 кальянных. Продолжить работу смогут только те заведения, которые не будут продавать ни пишу, ни напитки, так как в этом случае они будут являться объектами общепита.

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