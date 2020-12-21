Жителей поселка Васильево напугали гуляющие волки, которые «могут скушать»

В Приозерском районе Ленобласти заметили волков. Об этом рассказали местные жители.
Опасных животных заметили рядом с поселком Васильево у курортов «Снежный» и «Золотая долина». Фотографиями хищников очевидцы поделились в группе «Коробицыно» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ждут вкусняшки в виде свежих лыжников. Будьте осмотрительны, не гуляйте в тёмное время суток! Могут скушать», — написал автор записи.
Вероятнее всего, хищники показываются в ночное время суток.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили енотовидную собаку. Раненое животное обнаружил житель Фрунзенского района.