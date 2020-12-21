Жителей поселка Васильево напугали гуляющие волки, которые «могут скушать»

В Приозерском районе Ленобласти заметили волков. Об этом рассказали местные жители.

Опасных животных заметили рядом с поселком Васильево у курортов «Снежный» и «Золотая долина». Фотографиями хищников очевидцы поделились в группе «Коробицыно» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ждут вкусняшки в виде свежих лыжников. Будьте осмотрительны, не гуляйте в тёмное время суток! Могут скушать», — написал автор записи.

Вероятнее всего, хищники показываются в ночное время суток.

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