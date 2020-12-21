Суд вынес приговор петербуржцу, который пьяным стал стрелять с балкона в прохожих на Сизова

Суд вынес приговор петербуржцу, который пьяным стал стрелять с балкона в прохожих на Сизова
Суд также конфисковал и обратил в собственность РФ изъятые у хулигана пневматический пистолет "Walther СР99" и металлическую круглую коробку «Gamo Match» с содержащимися внутри предметами в виде плоскодонного воланчика – снаряды к пневматическому пистолету. Фото: pixabay

Приморский районный суд вынес приговор Сергею Васильеву, обвиняемому в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу и совершенном с применением оружия.

Согласно материалам дела, 29 мая около 12:45 преступник, находясь в своей квартире на улице Сизова в Приморском районе в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений с балкона стал стрелять из пневматического пистолета «Walther СР99» по прохожим.

Выстрелы едва не задели находившихся в это время во дворе мужчину и 16-летнюю девушку. Суд постановил, что свои действиями злоумышленник создал реальную угрозу жизни и здоровью потерпевших, при этом грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к обществу. Обвиняемый в полном объеме признал содеянное. В качестве наказания суд назначил петербуржцу 200 часов обязательных работ, а также конфисковал пневматический пистолет и снаряды к нему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга арестовал мужчину, сбросившего с балкона свою подругу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб общественные работы объединённая пресс-служба судов Петербурга приморский район стрельба хулиганство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января
Губернатор Ленобласти освободил Алексея Орлова от должности председателя ...
В Петербурге открыли новый корпус Госпиталя для ветеранов войн