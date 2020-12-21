Суд вынес приговор петербуржцу, который пьяным стал стрелять с балкона в прохожих на Сизова

Приморский районный суд вынес приговор Сергею Васильеву, обвиняемому в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу и совершенном с применением оружия.
Согласно материалам дела, 29 мая около 12:45 преступник, находясь в своей квартире на улице Сизова в Приморском районе в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений с балкона стал стрелять из пневматического пистолета «Walther СР99» по прохожим.
Выстрелы едва не задели находившихся в это время во дворе мужчину и 16-летнюю девушку. Суд постановил, что свои действиями злоумышленник создал реальную угрозу жизни и здоровью потерпевших, при этом грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к обществу. Обвиняемый в полном объеме признал содеянное. В качестве наказания суд назначил петербуржцу 200 часов обязательных работ, а также конфисковал пневматический пистолет и снаряды к нему.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга арестовал мужчину, сбросившего с балкона свою подругу.