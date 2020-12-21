Суд арестовал петербуржца, сбросившего с балкона пятого этажа свою подругу

Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал мужчину, который выбросил девушку с балкона пятого этажа дома на Ленской улице.

По данным следствия, 19 декабря между мужчиной и его знакомой внезапно вспыхнула ссора, во время которой подозреваемый избил гостью, а после сбросил ее с балкона дома №17 по Ленской улице. В результате пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в понедельник, 20 декабря, злоумышленника задержали и предъявили обвинение. Вину он не признает.

Петербуржец и его защитник возражали против заключения под стражу, аргументируя это тем, что у обвиняемого есть официальная работа и он не собирается скрываться от следствия. Однако суд отправил его под арест до 19 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девушку, которую мужчина сбросил с балкона дома на Ленской, госпитализировали с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.