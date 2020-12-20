Пьяный мужчина сбросил гостью с балкона пятого этажа после застолья на Ленской

В Петербурге алкогольное застолье чуть не закончилось трагедией. Мужчина избил свою гостью, а после сбросил ее с балкона. Полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Инцидент произошел в субботу, 19 декабря, в доме №17 на Ленской улице. 41-летний неработающий мужчина, находясь в своей комнате в общежитии, распивал спиртные напитки вместе с 27-летней горожанкой. В результате возникшей ссоры он избил гостью, а после сбросил ее с балкона пятого этажа.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, девушку госпитализировали с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.

Прибывшие полицейские задержали на месте пьяного мужчину. Выяснилось, что он уже неоднократно был судим. По данному факту возбудили уголовное дело.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах азербайджанец сбросил женщину с общего балкона многоэтажки.