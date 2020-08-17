В Шушарах азербайджанец сбросил женщину с общего балкона многоэтажки

Поздним вечером 15 августа приезжий мужчина сбросил с балкона жилого дома в Шушарах женщину. Она упала на козырек подъезда.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в парадной дома №24 по улице Вишерской. Там между 32-летним азербайджанцем и 28-летней приезжей из Узбекистана произошла ссора из-за неприязненных отношений. В результате разъяренный мужчина оттащил пострадавшую на общий балкон 3-го этажа и сбросил ее вниз.

Женщину госпитализировали в больницу, где ей диагностировали ушиб правой голени и ушиб грудной клетки. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия стражи порядка задержали троих человек: двух граждан Азербайджана 20-ти и 32-х лет, а также одного гражданина Украины 27-ми лет.

Отмечается, что правоохранители составили административный протокол на украинца и на потерпевшую. А гражданам Азербайджана выписали уведомления.

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