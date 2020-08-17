Пьяный незнакомец из Таджикистана пытался изнасиловать в кустах молодую петербурженку

Пьяный незнакомец из Таджикистана пытался изнасиловать в кустах молодую петербурженку
Дом №55 по Ленинскому проспекту. Фото: google.maps

В Красносельском районе Петербурга задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в попытке изнасилования 24-летней девушки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о преступлении у дома №55 по Ленинскому проспекту. Заявитель рассказал, что пьяный неизвестный мужчина затащил женщину в кусты.

Через 15 минут прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 38-летнего безработного мигранта.

Вечером в тот же день в полицию с заявлением обратилась и сама пострадавшая. Она рассказала, что незнакомец, применив физическую силу, затащил ее в кусты и пытался изнасиловать.

На задержанного составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что друг ударил и изнасиловал девушку в парадной дома на Садовой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мигрант новости спб попытка изнасилования происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Труп рабочего нашли на стройке нового корпуса Госпиталя Ветеранов войны на ...
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии
В Петербурге набирают популярность брачные агентства
Вор обокрал частный дом семейной пары в Ольгино на 1 млн рублей, пока те спали
В Шушарах азербайджанец сбросил женщину с общего балкона многоэтажки
Пьяный незнакомец из Таджикистана пытался изнасиловать в кустах молодую ...
В Новой Голландии стартует Международный фестиваль дебютного кино
Врач из психиатрической больницы в Петербурге отдал лжесотрудникам банка ...