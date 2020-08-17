Пьяный незнакомец из Таджикистана пытался изнасиловать в кустах молодую петербурженку

В Красносельском районе Петербурга задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в попытке изнасилования 24-летней девушки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о преступлении у дома №55 по Ленинскому проспекту. Заявитель рассказал, что пьяный неизвестный мужчина затащил женщину в кусты.

Через 15 минут прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 38-летнего безработного мигранта.

Вечером в тот же день в полицию с заявлением обратилась и сама пострадавшая. Она рассказала, что незнакомец, применив физическую силу, затащил ее в кусты и пытался изнасиловать.

На задержанного составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что друг ударил и изнасиловал девушку в парадной дома на Садовой.