Друг ударил и изнасиловал девушку в парадной дома на Садовой

Молодая девушка стала жертвой изнасилования в парадной жилого дома в центре Петербурга. Нападавшим оказался ее знакомый.

Все произошло около 10 утра в пятницу, 14 августа, в парадной дома на Садовой улице. 19-летняя пострадавшая рассказала, что ее приятель несколько раз ударил ее, потом стукнул головой о стену. Затем он изнасиловал ее и совершил «иные действия сексуального характера. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Девушка обратилась в полицию и уже вечером подозреваемый был задержан. В изолятор доставили 18-летнего безработного местного жителя.

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка обвинила соседа по коммуналке в изнасиловании. Женщине потребовалась помощь врачей.