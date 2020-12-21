В РПЦ настаивают на передаче Монастырского острова в Петербурге в ведение церкви

В РПЦ надеются в ближайшее время получить во владение Тихвинскую церковь на Некрополе Мастеров искусств и Лазаревскую церковь на Некрополе XVIII века, которые сейчас принадлежат Государственному музею городской скульптуры.

Наместник Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге епископ Кронштадтский Назарий в ходе пресс-конференции ТАСС в понедельник, 21 декабря, высказал мнение о том, что Монастырский остров, где, собственно, располагается комплекс зданий лавры, а также Духовная академия и некоторые другие объекты, связанные с РПЦ, необходимо передать в ведение церкви.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Елизавета Алехина также добавила, что Монастырский остров нуждается в разработке единой градостроительной концепции, чтобы Невский проспект и начинался, и заканчивался «парадно».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург передаст РПЦ историческое здание на Октябрьской набережной