В РПЦ настаивают на передаче Монастырского острова в Петербурге в ведение церкви

В РПЦ настаивают на передаче Монастырского острова в Петербурге в ведение церкви
Александро-Невская лавра. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

В РПЦ надеются в ближайшее время получить во владение Тихвинскую церковь на Некрополе Мастеров искусств и Лазаревскую церковь на Некрополе XVIII века, которые сейчас принадлежат Государственному музею городской скульптуры.

Наместник Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге епископ Кронштадтский Назарий в ходе пресс-конференции ТАСС в понедельник, 21 декабря, высказал мнение о том, что Монастырский остров, где, собственно, располагается комплекс зданий лавры, а также Духовная академия и некоторые другие объекты, связанные с РПЦ, необходимо передать в ведение церкви.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Елизавета Алехина также добавила, что Монастырский остров нуждается в разработке единой градостроительной концепции, чтобы Невский проспект и начинался, и заканчивался «парадно».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург передаст РПЦ историческое здание на Октябрьской набережной

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
монастырский остров новости СПб рпц


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января
Губернатор Ленобласти освободил Алексея Орлова от должности председателя ...
В Петербурге открыли новый корпус Госпиталя для ветеранов войн