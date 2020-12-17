Петербург передаст РПЦ историческое здание на Октябрьской набережной

Ммитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился с просьбой передать церкви дома на Октябрьской набережной. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Ммитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился с просьбой передать церкви дома на Октябрьской набережной. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Смольном подготовили план передачи РПЦ двух зданий на Октябрьской набережной. Здания признаны объектами культурного наследия, а сейчас используются как жилые дома.

Как говорится в проекте постановления Смольного, опубликованного 17 декабря на сайте администрации, к созданию плана передачи зданий приступили после того, как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился с просьбой передать церкви в безвозмездное пользование дома №16, литера А и №20, корпус 1, литера А, расположенные на Октябрьской набережной.

Обе постройки возведены в 1845-1847 годах. В первом доме был расположен Настоятельский келейный корпус с домовой церковью Архангела Михаила, а во втором — братский келейный корпус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что РПЦ хочет забрать музейные помещения Благовещенской церкви.