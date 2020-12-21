Путин сыграл в хоккей с девятилетним мальчиком из Челябинска у Кремля

Путин сыграл в хоккей с Димой из Челябинской области. Фото: скриншот из Telegram-канала

Путин сыграл в хоккей с Димой из Челябинской области. Фото: скриншот из Telegram-канала

Президент России Владимир Путин встретился с девятилетним россиянином Димой из Челябинской области и сыграл с ним в хоккей у Кремля. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Встреча Путина и Димы состоялась благодаря акции «Елка желаний», в которой принял участие президент России. Он попросил снять с новогодней ели два шарика с желаниями россиян. Одно из них, – оказалось от Димы. Он хотел побывать в Москве, которую никогда не видел, а также покататься на коньках и посмотреть, где работает президент РФ.

В итоге, встреча была организована у кремля. К Путину и Диме присоединился олимпийский чемпион Валерий Каменский, который провел тренировку для них по хоккею.

Отметим, что второй шарик, который вытянул Путин, был от Саши из Тульской области. Мальчик просил обнять панду. Для этого его пригласили в Московский зоопарк, где он смог познакомиться с животным. Также во время посещения с ним по телефону поговорил Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин возглавил новый Госсовет.