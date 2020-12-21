В США ввели санкции против 45 российских и 58 китайских предприятий

США ввели новые санкции для России. Также от ограничений пострадает и Китай. Фотo: pixabay.com

США ввели новые санкции для России. Также от ограничений пострадает и Китай. Фотo: pixabay.com

Минторг США ввел ограничения против российских и китайских компаний. Данные об этом появились на сайте американского ведомства в понедельник, 21 декабря.

В санкционный список попали организации, которые, как считают в США, сотрудничают с вооружёнными силами двух стран. Согласно ограничениям, – компании не смогут приобретать некоторые товары и технологии в Америке.

Таким образом, в список попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», корпорация «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики (ВНИИА) имени Духова, Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) имени Александрова, РКЦ «Прогресс».

Также ограничения коснутся Министерства обороны РФ и Службы внешней разведки.

Что касается Китая, то 58 предприятий теперь не смогут пользоваться товарами из США, как и указанные выше российские компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России.