Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России

Санкции Евросоюза в отношении России действуют вот уже шесть лет. Фото: pixabay

Санкции Евросоюза в отношении России действуют вот уже шесть лет. Фото: pixabay

В четверг, 17 декабря, совет Европейского союза утвердил решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2021 года.

Отметим, что срок действия последних санкций должен был истечь 31 января 2021 года. В документе оговаривается, что решение членов ЕС обусловлено оценкой «состояния выполнения Минских соглашений», связанных с урегулированием политического конфликта на Украине. Лидеры ЕС считают, что условия соглашений выполняются Россией не в полной мере, в связи с чем санкции будут продлены еще на 6 месяцев.

Напомним, что санкции Евросоюза в отношении РФ действуют с 2014 года — причиной их введения стало воссоединение Крыма с Россией. В частности, экономические санкции предусматривают торговые, финансовые, военные ограничения, запрет на въезд в страны ЕС некоторых должностных лиц России и многое другое. В РФ приняли ответные меры, запретив импорт продовольствия из Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что России предрекают санкции от США после того, как президентский пост занял Джо Байден.