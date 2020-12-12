России предрекли «невиданные санкции» при Байдене

С приходом Джо Байдена на пост президента США Россию будут ожидать «невиданные санкции». Так считают российские эксперты в сфере экономики, передает «Московский комсомолец».

Санкции в первую очередь коснутся отечественных банков. Им могут ограничить доступ к мировому рынку, а также отключить страну от системы международных платежей. По словам эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева, данные ограничения могут принести существенный ущерб экономике страны.

Кроме этого, доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что США может ограничить доступ американских финансистов к госдолгу России. Данная мера также может привнести в экономику России существенные изменения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Джо Байден поделился информацией о проведении инаугурации в условиях пандемии коронавируса.