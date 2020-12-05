Байден рассказал, как пройдет церемония инаугурации в условиях пандемии

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что безопасность американцев находится на первом месте при организации церемонии инаугурации в условиях пандемии коронавируса.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.

По его словам, церемония будет организована с учетом научных рекомендаций и мнения экспертов. Байден допустил, что инаугурационный парад по Пенсильвания-авеню придется отменить.

При этом демократ добавил, что, несмотря на пандемию, гражданам США нужно позволить отпраздновать это событие. Инаугурация следующего президента Соединенных Штатов должна пройти 20 января.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.