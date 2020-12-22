Петербург у «красной черты»: Беглов рассказал о 3,5% свободных коек для больных COVID-19

Губернатор Александр Беглов рассказал о свободных койках для больных коронавирусом и пневмонией в Петербурге. По его словам, до Нового года мест для госпитализации хватит. Пока власти утверждают, что коек хватит даже с учетом «нежелательных» сценариев.

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24».

«Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра, а когда скорой помощи некуда везти пациентов. Такого у нас не было», — заметил он.

При этом глава города добавил, что до Нового года мест для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге должно хватить. Он уточнил, что пациентов выписывают каждый час, в среднем за сутки коечный фонд в последние дни составляет порядка 3,5-4%.

Отметим, что по состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в Петербурге оставалось только 27 свободных коек для больных коронавирусом. Позже комитету по здравоохранению пришлось успокоить горожан, заявив, что статистика не учитывала дальнейшие выписки. Отметим, что 4% свободных коек для пациентов с коронавирусом оставалось еще в пятницу, 18 декабря.

Пока проблему с койками планируют решить, открыв восьмой павильон в «Ленэкспо» с 474 койками для больных средней степени тяжести. Городские власти также ждут решения от Минздрава о разворачивании дополнительных мест для госпитализации в федеральных учреждениях.

Как писала Gazeta.SPb, ранее губернатор Александр Беглов рассказал о том, что Петербург подступил к «красной черте» по коронавирусу.

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — заявлял он в начале декабря. Он отмечал, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, измотан и персонал.

«Дальше — «красная черта», за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — сообщал тогда губернатор.