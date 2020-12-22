Анонимы угрожали взорвать Мариинский театр

Анонимы угрожали взорвать Мариинский театр
Мариинский театр вновь "заминировали". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские полицейские искали взрывчатые вещества и устройства в Мариинском театре после получения очередного сообщения о минировании.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в понедельник утром, 21 декабря, в полицию обратился начальник охраны «Мариинского театра». Он сообщил, что на электронную почту культурного учреждения с адреса «vladimirhrunichev@yandex.ru» о том, что в театре сработает взрывное устройство.

На место направили восемь сотрудников полиции. Они осмотрели здание театра и территорию вокруг него, но каких-либо подозрительных предметов там не оказалось.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после «минирования» дома на Просвещения могут возбудить дело.

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