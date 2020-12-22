Пенсионер заплатил мошеннику 3 млн рублей за «спасение» сына от последствий ДТП

Пожилой петербуржец стал жертвой мошенника, который представился его сыном и попросил 4 млн рублей для «взятки». Злоумышленник задержан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 3 декабря. 82-летний пенсионер рассказал полиции, что какой-то мужчина позвонил на домашний телефон и представился сыном «Андреем». Он сообщил, что его задержали после наезда на пешехода, и теперь полицейские требуют от него 4 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Петербуржец поверил ему и перевел более 3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В понедельник, 21 декабря, полиция задержала 35-летнего подозреваемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой петербуржец с проспекта Энгельса перевел мошенникам более 2 млн рублей.