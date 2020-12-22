Якутский бизнесмен остался без иномарки за 4,5 млн рублей после посещения «Меги Дыбенко»

Якутский бизнесмен остался без иномарки за 4,5 млн рублей после посещения &#171;Меги Дыбенко&#187;
Автомобиль угнали с парковки ТРК "Мега Дыбенко". Фото: google maps

Индивидуальный предприниматель из Якутска обратился в полицию с сообщением об угоне его автомобиля «Лексус» с подземного паркинга ТРК «Мега Дыбенко».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в понедельник вечером, 21 декабря, в полицию обратился 54-летний житель Якутска. Он сообщил, что кто-то угнал его белый «Лексус» за 4,5 млн рублей с парковки торгового комплекса.

Прибывшие на место полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как незнакомец садится в автомобиль и уезжает. Преступнику около 35-40 лет на вид, его лицо было спрятано под кепкой и медицинской маской.

Правоохранители составили ориентировку. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер заплатил мошеннику 3 млн рублей за «спасение» сына от последствий ДТП.

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