Закон о восстановлении вытрезвителей в России приняли в Госдуме

Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.

Согласно документу, региональные органы власти и органы местного самоуправления смогут принимать меры «по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения», сообщается на сайте Госдумы. Одной из мер будет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым.

Разрешается организовывать учреждения в партнёрстве с частными предприятиями. Правила работы вытрезвителей будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

Напомним, вытрезвители в России устранили еще восемь лет назад в ходе реформы МВД. Долгое время нетрезвыми пациентами занимались больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авторы поправок отмечают, что сейчас вытрезвители не могут в должной мере помогать россиянам, страдающим от пагубных зависимостей, так как их помощь нельзя отнести к мерам социальной поддержки. Также непонятно, к каким ведомствам они принадлежат – ситуацию предложили исправить, а в Госдуме эту идею одобрили.