Власти Петербурга будут бороться с абортами для повышения рождаемости

Власти Петербурга решили, что в городе нужно увеличить рождаемость. Для этого в Смольном предложили сократить число абортов.

Об этом в ходе заседания правительства Петербурга сообщил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Вопрос об абортах задал по видеосвязи депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, «печальная статистика по абортам печалит большинство нормальных людей».

Ржаненков признал наличие такой проблемы в Петербурге. Он отметил, что в женских консультациях проводятся конкретные мероприятия. Так, на этапе получения информации о прерывании беременности женщине рассказывают о существующих мерах поддержки, чтобы она могла изменить свое решение.

Чиновник добавил, что Смольный намерен использовать сокращение числа абортов как резерв для повышения рождаемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве заявили, что не будут ограничивать права женщин на аборты.