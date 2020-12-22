Сотрудники ОМОН обследовали подозрительный предмет в Кировском районе

Сотрудники ОМОН обследовали подозрительный предмет в Кировском районе
Прибыла дежурная группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Во вторник, 22 декабря, при проведении земляных работ на территории одного из металлургических предприятий был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий крупный боеприпас.

О находке сообщили в правоохранительные органы. Работы были немедленно остановлены, прилегающая территория. Для обследования подозрительного предмета прибыла дежурная группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии.

Оказалось, что это пустой корпус 122-миллиметрового артиллерийского снаряда в коррозированном состоянии, не представляющий опасности, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Предмет вывезли для дальнейшей утилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что опасные предметы, похожие на боеприпасы, были найдены в ходе проведения работ по укреплению набережной. Сотрудники дорожных служб сразу же обратились в правоохранительные органы.

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