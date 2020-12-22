В Петербурге в среду выпадет мокрый снег

В Петербурге в среду выпадет мокрый снег
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В среду, 23 декабря, в Северной столице ожидается облачная погода. Ночью местами ожидается небольшой снег.

Днем выпадет снег, местами мокрый. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Местами ожидается налипание мокрого снег.

Ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице начало рабочей недели порадует горожан плюсовой температурой и отсутствием осадков. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

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