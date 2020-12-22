Беглов: стационары Петербурга полностью обеспечены лекарствами для лечения ковид-пациентов

Беглов: стационары Петербурга полностью обеспечены лекарствами для лечения ковид-пациентов
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургские стационары полностью обеспечены препаратами для лечения ковид-пациентов. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в городских аптеках не должно быть дефицита лекарств для лечения COVID-19, гриппа и острых респираторных заболеваний. У горожан также не должно быть проблем с покупкой средств индивидуальной защиты.

Как сообщила пресс-служба администрации города, Беглов подчеркнул, что запас основных препаратов еженедельно пополняется. На сегодняшний день он составляет десять и более дней.

Напомним, в Петербурге было выделено более 321 млн рублей из городского резервного фонда на закупку лекарств для коронавирусных больных, которые лечатся дома. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хватает мест для госпитализации больных с Covid-19. Александр Беглов отметил, что выписки ковид-пациентов производятся ежечасно.

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