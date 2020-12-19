Петербург выделил дополнительные 321 млн рублей на бесплатные лекарства для лечения COVID-19

Петербург выделил дополнительные 321 млн рублей на бесплатные лекарства для лечения COVID-19
Лекарства закупят в кратчайшие сроки. Фото: Pixabay

В Петербурге выделили дополнительные средства на закупку лекарств для коронавирусных больных, которые лечатся дома.

Как сообщили в Смольном, на эти цели было выделено более 321 млн рублей из городского резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Лекарства будут закуплены районными поликлиниками в кратчайшие сроки.

Кроме того, Смольный выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей. Также власти профинансируют аренду поликлиниками таких автомобилей до конца зимы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург закупит пульсоксиметры для службы скорой помощи. Приборы пригодятся для наблюдения за состоянием больных, которые находятся на домашнем лечении.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
амбулаторные пациенты бесплатные лекарства закупка лечение коронавируса новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В «Векторе» рассказали о схожих с COVID-19 и неопасных людям ...
Петербург выделил дополнительные 321 млн рублей на бесплатные лекарства для ...
В Ленобласти будут судить водителя за пьяное ДТП, в котором погиб ребенок
Петербург закупит пульсоксиметры для службы скорой помощи
Смольный объяснил рост заболеваемости COVID-19 ноябрьскими концертами
В Петербурге прикрыли еще девять баров, работающих по ночам
В Петербурге 120 учителей получили вакцину от коронавируса