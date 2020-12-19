Петербург закупит пульсоксиметры для службы скорой помощи

Петербург закупит пульсоксиметры для службы скорой помощи
Врачей скорой помощи обеспечат пульсоксиметрами. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербургские власти выделили из городского резервного фонда почти 40 млн рублей на закупку пульсоксиметров. Постановление о выделении средств подписал губернатор Александр Беглов.

В Смольном прошло совещание по организации мероприятий по борьбе с ковидом, в ходе которого было решено обеспечить работников скорой помощи пульсоксиметрами — приборами для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови.

Пульсоксиметры пригодятся для наблюдения за состоянием больных, которые находятся на домашнем лечении. С их помощью врачи смогут оперативно реагировать появление показаний к госпитализации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 120 учителей получили вакцину от коронавируса. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.

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