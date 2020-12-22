Скончалась супруга экс-главы Петербурга Полтавченко, заболевшая коронавирусом

На фоне COVID-19 у пациентки возникли осложнения. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

На фоне COVID-19 у пациентки возникли осложнения. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В одной из больниц Петербурга скончалась супруга бывшего губернатора города Георгия Полтавченко Екатерина. Она сдала положительный тест на выявление коронавируса.

Жена экс-главы города скончалась на 68-году жизни. Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на собственный источник, по предварительным данным, причиной ее смерти стали осложнения на фоне заражения Covid-19.

Супруга Полтавченко не занималась политической деятельностью. Она окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика, позднее получила дополнительное образование искусствоведа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус выявили у звезды фильма «Москва слезам не верит» Ирины Муравьевой. 71-летняя звезда сцены лечится дома.