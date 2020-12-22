Звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева подхватила COVID

Народная артистка РФ Ирина Муравьева подхватила коронавирус. 71-летняя звезда сцены лечится дома.

Об этом стало известно во вторник, 22 декабря. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову, положительный тест на инфекцию Covid-19 актриса получила еще на прошлой неделе.

Ирина Муравьева — советская и российская актриса театра и кино. Она известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на выявление коронавирусной инфекции нового типа также сдал депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский. По словам парламентария, у него не было никаких симптомов, которые могли бы указывать на заболевание.