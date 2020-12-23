Мясников рассказал, как избавиться от пищевой зависимости

Все сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также диабет, повышение холестерина и сахара связаны с языком человека. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, именно на языке находится все наше здоровье, ведь вкусовые рецепторы являются источником удовольствия и проблем со здоровьем.

В эфире телеканала «России 1» врач предложил отказаться от вредных продуктов: сладостей, выпечки, колбас, жареной еды и фастфуда. А также рекомендовал перестать употреблять соль. Этот метод поможет отказаться от вредной пищи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников раскрыл одну причину голодания перед Новым годом.