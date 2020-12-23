Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 года

Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 года. Фото: кадр из фильма "Первая корова"

Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 года. Фото: кадр из фильма "Первая корова"

Оскороносный режиссер и продюсер Педро Альмодовар перечислил лучшие фильмы уходящего года.

Одним из главных фильмов года он назвал «Первую корову» Келли Райхардт, пишет El Deseo. Педро Альмодовар описал картину как очаровательный и приятный вестерн.

Лучшими фильмами 2020 года режиссер назвал «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман и «Дьявол всегда здесь» Антонио Кампоса.

«Я посмотрю его [«Дьявол всегда здесь» — прим. ред.] еще ни раз. Сложный сюжет, срежисированный рукой мастера», — сказал Альмодовар.

В этот список также попали «Меня здесь больше нет», «Маленький Джо», «Художник и вор» и «Глотай».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известный российский кинокритик Антон Долин составил список из десяти лучших полнометражных художественных фильмов 2020 года. Кинокартины распределены не по местам, а по алфавиту.