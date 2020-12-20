Кинокритик Антон Долин перечислил лучшие фильмы 2020 года

Известный российский кинокритик Антон Долин составил список из десяти лучших полнометражных художественных фильмов 2020 года. Кинокартины распределены не по местам, а по алфавиту.
В список попали: «Дни», «Земля кочевников», «Манк», «Лаверс-рок», «Мальмкрог», «Начало», «Новый порядок», «Пугало», «Ученик», а также мультфильм Disney и Pixar «Душа».
Кроме того, Долин отметил два фильма вне основной десятки — документальный «Котлован» и короткаметражку «Человеческий голос».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родственники погибших на перевале Дятлова хотят судиться с авторами сериала о трагедии. Оказалось, что создатели сериала не согласовали с родными погибших использование их настоящих имен.