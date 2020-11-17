Родственники погибших на перевале Дятлова хотят судиться с авторами сериала о трагедии

Родственники погибших на перевале Дятлова хотят судиться с авторами сериала о трагедии
Кадр из трейлера к сериалу "Перевал Дятлова". Скриншот: Кинопоиск

Родственники участников экспедиции под руководством Игоря Дятлова, погибших в 1959 году в Уральских горах, возмущены использованием настоящих имен туристов в новом сериале «Перевал Дятлова». Они планируют судиться с создателями проекта.

Закрытый премьерный показ сериала «Перевал Дятлова», посвященный расследованию гибели группы студентов, прошел в начале ноября 2020 года. Для широкого круга зрителей сериал доступен на ТНТ и ТНТ-Premier с 16 ноября. Авторы картины обещают, что финал даст ответ на загадку исчезновения группы Дятлова, долгие годы волнующую исследователей и энтузиастов.

Оказалось, что создатели сериала не согласовали с родственниками погибших использование их настоящих имен. Сестра возглавлявшего поход Игоря Дятлова планирует обратиться в суд, пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова. Юрист считает, что съемочная группа имеет свое мнение о трагедии, отличное от мнения родных пропавших студентов, и поэтому не обратилась к ним.

Кроме того, Черноусов заявил, что никаких новых сведений по делу группы Дятлова нет, поэтому утверждение создателей сериала о ранее не озвученных фактах, сомнительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сериал «Эпидемия» стал первым российским проектом, который выкупил один из популярнейших американских стриминговых сервисов Netflix.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
перевал дятлова сериал суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Испанские ученые в Китае работают над созданием гибрида обезьяны и человека
Московские школьники останутся на дистанционном обучении до 6 декабря
Аварийные бригады выходят на улицы Петербурга для борьбы с последствиями непогоды
Лукашенко заявил о риске развязывания гражданской войны в Белоруссии
Родственники погибших на перевале Дятлова хотят судиться с авторами сериала ...
Власти Петербурга выделят предприятиям субсидии на трудоустройство в ...
В Петербурге участковым врачам предоставят машины для визитов к пациентам с ...
Подполковник ФСИН в Петербурге устроил пьяный дебош в отделе полиции