Родственники погибших на перевале Дятлова хотят судиться с авторами сериала о трагедии

Родственники участников экспедиции под руководством Игоря Дятлова, погибших в 1959 году в Уральских горах, возмущены использованием настоящих имен туристов в новом сериале «Перевал Дятлова». Они планируют судиться с создателями проекта.

Закрытый премьерный показ сериала «Перевал Дятлова», посвященный расследованию гибели группы студентов, прошел в начале ноября 2020 года. Для широкого круга зрителей сериал доступен на ТНТ и ТНТ-Premier с 16 ноября. Авторы картины обещают, что финал даст ответ на загадку исчезновения группы Дятлова, долгие годы волнующую исследователей и энтузиастов.

Оказалось, что создатели сериала не согласовали с родственниками погибших использование их настоящих имен. Сестра возглавлявшего поход Игоря Дятлова планирует обратиться в суд, пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова. Юрист считает, что съемочная группа имеет свое мнение о трагедии, отличное от мнения родных пропавших студентов, и поэтому не обратилась к ним.

Кроме того, Черноусов заявил, что никаких новых сведений по делу группы Дятлова нет, поэтому утверждение создателей сериала о ранее не озвученных фактах, сомнительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сериал «Эпидемия» стал первым российским проектом, который выкупил один из популярнейших американских стриминговых сервисов Netflix.