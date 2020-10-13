Netflix выкупил российский сериал «Эпидемия» за рекордную стоимость

Сериал «Эпидемия» вошел в пятерку самых популярных шоу на Netflix в мире. Он побил и рекорд по стоимости продажи на платформу для продюсеров. Шоу купили за 1,5 млн долларов.

«Эпидемия» заняла по числу просмотров четвертое место. На Netflix шоу из восьми серий стартовал 7 октября. Он вышел под названием To the lake.

По данным «Коммерсанта», продажа на Netflix принесла около 1,5 млн долларов. Стоимость сделки покрыла около половины затрат на сериал. Известно, что стоимость производства одной серии составила около 30 млн рублей.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, «Король Ужасов» Стивен Кинг уже успел оценить российский сериал. Американский писатель обратил внимание на операторскую работу. Ему пришлось по душе изображение снега и холода, а также традиционного употребления водки.