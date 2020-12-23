Во Всеволожске украли украшенную новогоднюю ель

Во Всеволожске злоумышленник спилил новогоднюю ель у одного из домов.
Местные жители украсить елку игрушками и гирляндами. Однако неизвестный решили присвоить себе новогоднее дерево.
Он спилил верхушку ели и прихватил игрушки. При этом на елке в момент кражи была включена гирлянда.
«У наших домов сегодня нашлись умники и спилили новогоднюю украшенную ёлку! На которой была включена гирлянда», — возмущаются местные жители в группе «ВСЕВОЛОЖСК ВКонтаке».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области появилась елка, украшенная бумажными шариками с желаниями, которые загадали дети без родителей. Любой желающий может реализовать мечту ребенка.