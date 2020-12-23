Во Всеволожске украли украшенную новогоднюю ель

На елке в момент кражи была включена гирлянда. ото: unsplash.com

На елке в момент кражи была включена гирлянда. ото: unsplash.com

Во Всеволожске злоумышленник спилил новогоднюю ель у одного из домов.

Местные жители украсить елку игрушками и гирляндами. Однако неизвестный решили присвоить себе новогоднее дерево.

Он спилил верхушку ели и прихватил игрушки. При этом на елке в момент кражи была включена гирлянда.

«У наших домов сегодня нашлись умники и спилили новогоднюю украшенную ёлку! На которой была включена гирлянда», — возмущаются местные жители в группе «ВСЕВОЛОЖСК ВКонтаке».

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