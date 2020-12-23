Рост тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге составит 3,3%

В 2021 году в Петербурге поднимутся тарифы на услуги ЖКХ. Рост составит 3,3%. Петербуржцы начнут больше платить за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года.

Как отмечают в Смольном, за последние годы это минимальный темп роста. Подчеркивается, что в других российских городах-миллионниках рост тарифов на ЖКХ значительно больше.

«Житель Санкт-Петербурга, который занимает социальную норму площади жилья, будет иметь прирост платежа за жилищные услуги примерно 30 рублей на квадратный метр, а прирост коммунальных услуг составит в расчете на эту площадь примерно 65 рублей», — заявила советник главы комитета по тарифам Ирина Бугославская в эфире программы «Петербург против коронавируса».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга озвучили тарифы на воду, отопление и электроэнергию в 2021 году.