Власти Петербурга озвучили тарифы на воду, отопление и электроэнергию в 2021 году

Тарифы в 2021 году поднимутся в среднем на 3,3%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Тарифы в 2021 году поднимутся в среднем на 3,3%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Санкт-Петербурге цены на коммунальные услуги в 2021 году поднимутся в среднем на 3,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

Расценки определили на заседании правления городского комитета по тарифам во главе с Дмитрием Коптиным. Тарифы должны поднять с 1 июля следующего года.

Так, кубометр горячей воды будет стоить петербуржцам 112,81 рублей, тариф на гигакалорию отопления составит 1 880,11 рублей.

Одноставочный тариф на электроэнергию в домах с газовыми плитами составит 4,98 рублей/кВтч, в домах с электроплитами – 3,73 рублей/кВтч.

Ожидается, что инфляция в Петербурге составит 3,41%, в связи с чем цены на коммунальные услуги должны вырасти в пределах этих значений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тарифы на квартплату в Петербурге могут вырасти сильнее ожидаемого.