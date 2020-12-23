Не поймать за руку: почему аниматоры в костюмах животных продолжат приставать к петербуржцам

Навязчивые «зебры», «кони» и «ослы», которые лезут к прохожим фотографироваться, никуда не исчезнут с улиц Петербурга. Доказать то, что они занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, очень сложно, а постановочные фотосъемки в историческом центре города законом не запрещены.

Об этом Gazeta.SPb рассказал глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

По его словам, в районную администрацию от горожан поступает не так много жалоб на работу аниматоров – за последний квартал зарегистрировано только два таких обращения. Мейксин подчеркнул: петербуржцы, как правило, с подобными заявлениями обращаются в полицию. (Например, как писала Gazeta.SPb, за 2018-й год региональное управление МВД составило около 80 протоколов в отношении ростовых кукол).

Как отметил Максим Мейксин, обычно для работы аниматоров характерны два основных правонарушения: мелкое хулиганство и незаконная торговля или оказание услуг.

В первом случае речь идет о хамском поведении – прохожих хватают за руки, угрожают, преследуют, оскорбляют. Большинство прохожих спускает такие ситуации на тормозах вместо того, чтобы написать заявление в полицию. Между тем, для привлечения к ответственности за мелкое хулиганство нужен заявитель.

Еще сложнее привлечь к ответственности аниматоров за незаконное оказание услуг. Все, кто ведет торговую деятельность, должны оформить юридическое лицо, отчислять налоги и вести учет полученных средств. При этом предприниматель обязан иметь не только подтверждающие документы на регистрацию ИП, но и документы о приеме денежных средств за оказание услуг. Это может быть бланк строгой отчетности, товарный чек или квитанция. Таких документов ростовые куклы естественно не ведут. Правда, по закону получение средств тоже надо доказать, т.е. «поймать за руку» продавца фотографий в момент получения.

Ситуация осложняется и тем, что оформлять никаких документов для того, чтобы вести постановочную фотосъемку в центре Петербурга, не нужно. В связи с этим привлечь аниматоров за то, что они просто фотографируются с прохожими на улицах, по закону нельзя.

Ранее читатели Gazeta.SPb пожаловались на то, что аниматоров в костюмах животных в центре Петербурга стало еще больше. В пустом без туристов городе они, цепляясь за последние шансы заработать, начинают активнее приставать к обычным горожанам.

Отметим, что отвязаться от таких аниматоров не всегда так просто – они лезут обниматься, пожимают руки, пытаются попасть в кадр. Если они все-таки оказались на фото, уйти, не заплатив, будет сложно. Предприниматели, не назвав предварительно стоимость снимков, устраивают скандалы и угрожают, требуя денег.

В прошлом году полиция задержала двух мужчин, которые пытались обмануть туриста из Китая, вымогая у него деньги за фотографии. Они даже заставили иностранца вывернуть карманы, а после этого некоторое время преследовали потерпевшего.