В России увеличили возраст молодежи до 35 лет

Государственная дума приняла закон о молодежной политике, повышающий возраст молодежи в России до 35 лет. В настоящий момент молодежью считаются только россияне в возрасте от 14 до 30 лет.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, благодаря изменениям молодые люди до 35 лет смогут использовать такие меры господдержки, как, например, получение гранта по результатам конкурса молодежных проектов.

Кроме того, закон закрепляет понятия, используемые в сфере молодежной политике, в том числе «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения», «молодой специалист» и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закон о восстановлении вытрезвителей в России приняли в Госдуме.