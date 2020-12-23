Берлинская клиника опубликовала отчет о лечении Навального

Берлинская клиника «Шарите», в которую оппозиционер Алексей Навальный был транспортирован из Омска, опубликовала отчет о его лечении.

Отчет опубликован на сайте медицинского журнала Lancet. В документе представлена хронология событий 20 августа 2020 года, когда Навального госпитализировали в омскую больницу. Российскими медиками, как указывается в отчете, было зафиксировано коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, были диагностированы дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Врачи провели интубацию и подключили пациента к аппарату ИВЛ.

Далее, 22 августа, Навального транспортировали в немецкую клинику, где ему поставили диагноз «тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы».

Напомним, Навальному стало плохо в самолете рейсом Томск — Москва. Самолет совершил экстренную посадку в Омске и пациента доставили в местную больницу. 22 августа оппозиционера отправили на лечение в Германию. Специалисты клиники «Шарите» заявили, что в организме пациента обнаружены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи провели свое исследование и не нашли следов яда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков диагностировал у Навального манию величия и преследования.