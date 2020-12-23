Турпоток за границу из России снизился на 77% за 2020 год

Российские туристы вряд ли смогут попасть в Европу и ряд других стран раньше осени 2021 года. Фото: pixabay

Российские туристы вряд ли смогут попасть в Европу и ряд других стран раньше осени 2021 года. Фото: pixabay

Россияне стали меньше выезжать за пределы страны для отдыха. Туристический поток в текущем году сократился на 77%. Такой резкий упадок произошел из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе, общий объем туристов в России составил в 2020 году 2 млн 753 тыс. человек. В эти данные входят цифры за первый квартал, когда в стране еще не было коронавирусной эпидемии.

«Снижение по сравнению с прошлым годом составляет 77%», — сказала Ломидзе на конференции «Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года», – заявила специалист.

Кроме этого, Майя Ломидзе отметила, что совокупный объем туристов, выезжающих за границу в прошлом году, составил более 20 млн человек. Из них 12 млн человек – клиенты туристических компаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Финляндия ежемесячно теряет около 20 млн евро без российских туристов.