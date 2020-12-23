Путин не считает, что с приходом Байдена к власти России станет сложнее

Президент России Владимир Путин прокомментировал приход Джозефа Байдена на пост президента США. Российский лидер считает, что стране не станет сложнее.

Об это Владимир Путин сообщил в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, передает ТАСС.

«Теперь по поводу того, что меняется руководство в Штатах, и нам будет труднее. Я не думаю, будет, как обычно», – заявил президент России.

Кроме этого, Владимир Путин призвал заранее выстраивать работу и ориентироваться в случае поступления каких-то угроз, – «и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Пескова, публичная вакцинация Байдена не мотивирует Владимира Путина на подобное действие.