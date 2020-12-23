Что подарить коллегам по работе на Новый год? Идеи подарка

Что подарить коллегам по работе на Новый год? Идеи подарка

Приближается Новый год, время подведения итогов, ожидания чуда и, конечно же, новогодних подарков. Хочется подготовить сюрприз не только самым близким и друзьям, но и сделать подарки коллегам по работе, с которыми из-за удаленного режима работы мы успели соскучиться друг по другу.

В качестве подарка коллеге обычно выбирают что-то недорогое, при этом приятное и полезное. В каждом коллективе обычно есть свои традиции новогодних празднований, но в этом году из-за того, что многие работают из дома и корпоративные вечеринки отменяются, обменяться подарками с коллегами лично не получится. Отличной идеей будет отправить новогодний подарок онлайн. Например, электронный подарочный сертификат в любимый магазин получателя.

Такой сертификат легко купить онлайн на Digift.ru и удаленно отправить на телефон и электронную почту. А еще сертификат можно оригинально оформить, например, загрузить фотографию с прошлогоднего корпоратива, написать теплые поздравления и запланировать отправку точно в новогоднюю ночь!

Мы подготовили несколько идей, какую подарочную карту выбрать в зависимости от предпочтений получателя.

Вкусненькое к новогоднему столу Если вручить вкусный кофе и коробочку конфет в качестве подарка коллеге не получится, то подарочный сертификат в сетевой магазин продуктов станет отличной альтернативой и точно придется кстати!

Хорошее настроение В этом году мы проводим много времени дома и без любимых фильмов и интересных книг нам просто не обойтись! Поэтому подписка на онлайн-кинотеатры или электронные библиотеки станут отличным вариантом, как сделать вечера уютнее и создать новогоднее настроение.

Для красоты и релакса Если вы ищете подарок коллеге женщине, то подарочные сертификаты в магазин косметики – всегда отличное решение. Девушки, наверняка, найдут, чем себя порадовать. Например, купить маски для лица и устроить себе домашнее спа.

Если не знаешь, что подарить Определиться с любимым магазином получателя – не всегда простая задача. Поэтому в таких ситуациях оптимальным решением станут универсальные подарочные карты Digift Card. В них входят более 100 магазинов, салонов красоты, развлекательных центров. И ваш коллега по работе сам решит, где потратить свой подарок. Он даже может выбрать не один магазин, а сразу несколько. А значит, подарков на Новый год будет еще больше!

Бонус для бизнес-покупателей На Digift.ru корпоративный заказ можно оплатить в том числе и по счету со всеми закрывающими документами. Работодателю не нужно вручную рассылать подарки по сотрудникам, платформа Digift все сделает автоматически. Кроме того, подарочные карты и сертификаты можно брендировать и оформить с фирменном стиле. А значит, каждый сотрудник получит в sms и email приятное новогоднее поздравление с логотипом компании.

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