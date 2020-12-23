Что подарить коллегам по работе на Новый год? Идеи подарка

Приближается Новый год, время подведения итогов, ожидания чуда и, конечно же, новогодних подарков. Хочется подготовить сюрприз не только самым близким и друзьям, но и сделать подарки коллегам по работе, с которыми из-за удаленного режима работы мы успели соскучиться друг по другу.

В качестве подарка коллеге обычно выбирают что-то недорогое, при этом приятное и полезное. В каждом коллективе обычно есть свои традиции новогодних празднований, но в этом году из-за того, что многие работают из дома и корпоративные вечеринки отменяются, обменяться подарками с коллегами лично не получится. Отличной идеей будет отправить новогодний подарок онлайн. Например, электронный подарочный сертификат в любимый магазин получателя.

Такой сертификат легко купить онлайн на Digift.ru и удаленно отправить на телефон и электронную почту. А еще сертификат можно оригинально оформить, например, загрузить фотографию с прошлогоднего корпоратива, написать теплые поздравления и запланировать отправку точно в новогоднюю ночь!

Мы подготовили несколько идей, какую подарочную карту выбрать в зависимости от предпочтений получателя.

Вкусненькое к новогоднему столу Если вручить вкусный кофе и коробочку конфет в качестве подарка коллеге не получится, то подарочный сертификат в сетевой магазин продуктов станет отличной альтернативой и точно придется кстати!

Хорошее настроение В этом году мы проводим много времени дома и без любимых фильмов и интересных книг нам просто не обойтись! Поэтому подписка на онлайн-кинотеатры или электронные библиотеки станут отличным вариантом, как сделать вечера уютнее и создать новогоднее настроение.

Для красоты и релакса Если вы ищете подарок коллеге женщине, то подарочные сертификаты в магазин косметики – всегда отличное решение. Девушки, наверняка, найдут, чем себя порадовать. Например, купить маски для лица и устроить себе домашнее спа.

Если не знаешь, что подарить Определиться с любимым магазином получателя – не всегда простая задача. Поэтому в таких ситуациях оптимальным решением станут универсальные подарочные карты Digift Card. В них входят более 100 магазинов, салонов красоты, развлекательных центров. И ваш коллега по работе сам решит, где потратить свой подарок. Он даже может выбрать не один магазин, а сразу несколько. А значит, подарков на Новый год будет еще больше!

Бонус для бизнес-покупателей На Digift.ru корпоративный заказ можно оплатить в том числе и по счету со всеми закрывающими документами. Работодателю не нужно вручную рассылать подарки по сотрудникам, платформа Digift все сделает автоматически. Кроме того, подарочные карты и сертификаты можно брендировать и оформить с фирменном стиле. А значит, каждый сотрудник получит в sms и email приятное новогоднее поздравление с логотипом компании.