Путин потребовал реагировать с необоснованным ростом цен на жилье

Президент России Владимир Путин призвал власти своевременно реагировать на рост цен на жилье.

Глава государства заявил в ходе заседания Госсовета, что льготная ипотека в 6,5% работает, но рынок недвижимости отреагировал на это ростом цен.

По словам Путина, все участники рынка обратили внимание на «приличный» объем кредитных ресурсов, а также на большое количество обращений. Президент отметил, что если цены на жилье продолжат расти, то значительная часть усилий, направленных на обеспечением жилья большего количества граждан, сведется к нулю.

Он подчеркнул, что нужно разобраться с возможностями отрасли и соответствующим образом отреагировать.

Напомним, весной в России заработала программа ипотеки с госсподдержкой по ставке в 6,5%, которая действует в течение всего срока кредита. Недавно программу продлили до 1 июля 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.