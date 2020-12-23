Около 6 тыс. детей проведут зимние каникулы в лагерях Ленобласти

Около 6 тыс. детей проведут зимние каникулы в лагерях Ленобласти
Дети смогут провести зимние каникулы в оздоровительных лагерях. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области детские загородные учреждения будут работать с 50% заполняемостью. Детям необходимо будет получить справку от врача без проведения теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, к началу работы детских лагерей все сотрудники пройдут ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию. Кроме этого, учреждения будут работать в закрытом режиме, – родители не смогут посетить детей.

«Родители смогут наблюдать за отдыхом детей с помощью онлайн-платформ. Кроме того, в каждом лагере будет постоянно находиться медицинский работник», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что в зимние каникулы дети сотрудников государственных медицинских учреждений региона смогут отдохнуть бесплатно. 100% стоимость путевок за них компенсирует государство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты узнали, кем хотят быть дети на Новый год в Петербурге.

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