Около 6 тыс. детей проведут зимние каникулы в лагерях Ленобласти

В Ленинградской области детские загородные учреждения будут работать с 50% заполняемостью. Детям необходимо будет получить справку от врача без проведения теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, к началу работы детских лагерей все сотрудники пройдут ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию. Кроме этого, учреждения будут работать в закрытом режиме, – родители не смогут посетить детей.

«Родители смогут наблюдать за отдыхом детей с помощью онлайн-платформ. Кроме того, в каждом лагере будет постоянно находиться медицинский работник», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что в зимние каникулы дети сотрудников государственных медицинских учреждений региона смогут отдохнуть бесплатно. 100% стоимость путевок за них компенсирует государство.

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