Эксперты узнали, кем хотят быть на Новый год дети в Санкт-Петербурге

Несмотря на пандемию COVID-19, дети все равно ждут главный праздник в году и придумывают наряды к нему. Эксперты сервиса «Авито» выяснили, какие персонажи пользуются наибольшей популярностью в Северной столице.

Чаще всего петербургские родители ищут костюм зайчика (9,5% от всех запросов по городу). Чуть менее популярным оказался костюм елочки (4%). Еще 3% жителей города на Неве отдали предпочтение костюму снеговика, а 2,5% петербургских пользователей «Авито» выбрали наряд гнома. Также 2% родителей хотят найти костюм Петрушки.

Средняя стоимость наряда зайчика в этом году составляет 2,5 тысячи рублей, что на 67% дороже, чем год назад. Самыми бюджетными вариантами новогодних костюмов на «Авито» являются гном и Петрушка — как и в прошлом году, их средняя стоимость осталась на уровне 500 рублей. Немного дороже придется заплатить за снеговика или елочку — 650 и 700 рублей соответственно.

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