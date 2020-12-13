Названы самые высокооплачиваемые вакансии в преддверии Нового года

Больше всего готовы платить жителям Москвы.

Аналитики выяснили, каким специалистам готовы платить больше, чем остальным, в преддверии Нового года. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на сервис по поиску работы Headhunter.

Больше всего платят москвичам. Генеральный директор проектного института может получать около миллиона рублей в месяц, а главный архитектор направления технологии обработки платежей – чуть меньше, 900 тысяч.

На зарплаты не жалуются финансовый директор по международным сделкам, архитектор решений, стоматологи.

Что касается Санкт-Петербурга, то высокие зарплаты у командира воздушного судна и директора по развитию ассортимента – 400 и 300 тысяч соответственно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы составили «черный список» профессий и назвали самые престижные вакансии.