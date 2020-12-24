Россиянам рассказали, как выбрать селедку для праздничного стола

Россиянам рассказали, как выбрать селедку для праздничного стола
Россиянам рассказали, как выбрать рыбу для салата селедка под шубой. Фото: pixabay

Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин раскрыл секреты по выбору правильной рыбы для приготовления традиционного на Новый год салата селедка под шубой.

Эксперт рассказал в интервью радио Sputnik, что при покупке рыбы надо ориентироваться на условия ее хранения и делать выбор, исходя из блюда, в которое она будет добавляться. Для той же селедки под шубой подойдет обычная соленая селедка, но можно использовать и сельди, которая продается кусочками в банках. Если в рыбу в качестве добавок используют сорбиновую или бензойную кислоты, то она точно не нужна.

По словам специалиста, многие россияне выбирают слабосоленую селедку, но тут необходимо учитывать, что она быстрее портится, поэтому в нее добавляют консерванты.

Фомин порекомендовал брать филе сельди в вакуумной полиэтиленовой упаковке, поскольку такой способ позволяет продукту не соприкасаться с кислородом. Если брать сельдь в пластиковых банках, то стоит отдавать предпочтение проверенным брендам.

Также нужно следить за герметичностью упаковки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы новогодние подарки, через которые легче передается коронавирус.

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