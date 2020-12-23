Названы новогодние подарки, через которые легче передается коронавирус

Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что на картонных поверхностях коронавирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.

Следовательно, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса, сообщает РИА «Новости».

Врач советует выбирать подарки в масках и одноразовых перчатках.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов советует дома обработать подарки дезинфицирующим средством.

«Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная инфекция может изменить жизнь человечества навсегда. Пандемия приведет к тому, что произойдет замедление глобализации и урбанизации, а также станет заметным усиление государственной власти.