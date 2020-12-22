Аналитики рассказали, как коронавирус повлияет на человечество

Коронавирусная инфекция может изменить жизнь человечества навсегда. Пандемия приведет к тому, что произойдет замедление глобализации и урбанизации, а также станет заметным усиление государственной власти.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования Credit Suisse Research Institute, аналитики выделили основные тенденции изменения мира из-за коронавируса в долгосрочной перспективе.

Таким образом, в мире замедлится глобализация, что приведет к производству в соседних странах, а рентабельность уступит стабильности. Это позволит открыться по новой странам-производителям, расположенным близко с потребителями.

Кроме этого, новым трендом станет удаленная работа и децентрализация экономической деятельности в развитых странах. Такие тенденции позволят развиться сельским районам и малым городам.

Также коронавирус может вызвать усиление государственной власти. Из-за ограничений и других запретов власть получила свое влияние и расширила полномочия. Например, могут сохранится принятые меры или же власть сможет владеть всей информацией о жителях страны, что создаст новые информационные империи. Защита персональных данных будет максимально востребованной в будущем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названы главные страхи россиян в период пандемии.