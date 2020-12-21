Названы главные страхи россиян в период пандемии

Названы главные страхи россиян в период пандемии
Россияне боятся потерять работу. Фото: pixabay

Коронавирус внес в жизнь россиян не только новые привычки, но и новые страхи. Большинство жителей страны боятся потерять работу в период пандемии. За это проголосовали 37%. Расследование проводили в НИУ ВШЭ, передает ТАСС.

Согласно данным опроса «Социальное самочувствие россиян» более трети граждан боятся оказаться без работы во время коронавируса – 37%. Также 21% россиян испытывают страх, что им перестанут платить зарплаты или пенсии.

Кроме этого, пандемия смогла не только добавить новые страхи, но и облегчить страхи. Теперь жители страны не боятся инфляции и спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки.

Отметим, что опрос проводился в форме интервью в период с 11 сентября по 5 октября. В исследовании приняли участие жители страны от 15 до 72 лет. Всего опрошено 6 тыс. человек в 59 субъектах РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые нашли природное средство, уничтожающее коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ниу вшэ опрос пандемия страхи россиян


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января