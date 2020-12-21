Названы главные страхи россиян в период пандемии

Коронавирус внес в жизнь россиян не только новые привычки, но и новые страхи. Большинство жителей страны боятся потерять работу в период пандемии. За это проголосовали 37%. Расследование проводили в НИУ ВШЭ, передает ТАСС.

Согласно данным опроса «Социальное самочувствие россиян» более трети граждан боятся оказаться без работы во время коронавируса – 37%. Также 21% россиян испытывают страх, что им перестанут платить зарплаты или пенсии.

Кроме этого, пандемия смогла не только добавить новые страхи, но и облегчить страхи. Теперь жители страны не боятся инфляции и спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки.

Отметим, что опрос проводился в форме интервью в период с 11 сентября по 5 октября. В исследовании приняли участие жители страны от 15 до 72 лет. Всего опрошено 6 тыс. человек в 59 субъектах РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые нашли природное средство, уничтожающее коронавирус.